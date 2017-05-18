蔡英文政府执政周年 国民党批：脸书治国 推特外交

（联合早报网讯）在台湾，蔡英文政府执政即将届满一周年。国民党团今早（18日）接连召开两场记者会，批评蔡英文“脸书治国，推特外交”，把两岸和外交都搞烂，踏实外交变“踏死外交”，要蔡英文别再当电脑前的“神隐少女”。此外，国民党团也批评，这一年新政府执政以来，食安风暴不断，包括宣布进口加拿大牛肉、戴奥辛蛋窜全台等，让人民食不安心。

台湾联合报报道，斐济驻台代表处10日无预警撤馆，台外交部回应是因为经济考量，国民党团总召廖国栋表示，真正的因素是两岸关系不良导致。国民党立委马文君也说，虽然台湾跟斐济没有正式外交，但斐济对台友善，给台20天免签，但台湾的新南向政策却没有将他们纳入，蔡政府就是大小眼。

国民党立委江启臣说，蔡英文去年表示在两岸关系上要维持现状，但上任一年来，两岸关系与外交关系“已经不再维持现状”，蔡英文持续用脸书治国、推特外交的心态来应付，不但WHA邀请函没来，也断交了两个国家，北京更宣示反对邦交国与台湾往来，现在斐济又从台湾撤馆，大陆打压台湾的力道明显加快，这不是蔡英文没积极作为，是她已经没有能力作为。

民进党团书记长李俊俋回应称，中国大陆利用各种方式来扯台湾的后腿，这是在马英九执政和蔡英文执政都有的现象，应该评估的是跟各个国家建立更实质的关系，并呼吁大陆停止外交的零和游戏，正视两岸关系。

对于食安问题，国民党立委李彦秀指出，蔡政府说要从源头控管食安，但是就职满一年， 食安问题几乎月月有爆点，其中还有四项是政府主动制造的麻烦争端，蔡政府不但企图开放瘦肉精美猪、核灾食品，开放氟派瑞使用于茶叶、更在台风夜趁乱宣布有狂牛症风险的加拿大牛进口，不仅没有源头管理，自己还成为源头管以里的纵火犯。

国民党立委蒋万安也说，蔡政府选前大喊食安五环，但是选后民众还是依旧要每天面对食安问题，食安五环变成“食安五告烦”，除了不断爆发的乳玛琳和过期食品改标示见外，现在连戴奥辛蛋都还查不清楚污染源头在哪，让民众对于蔡政府的食安把官失去信心。

民进党团书记长李俊俋则说，他们看不到现在爆发什么严重的食安问题，之前过期食品是单一事件，如果要把单一事件都泛政治化，推说是执政不利也太离谱，应该要大家一起重视食安问题，并一起讨论用什么方式来处理。

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