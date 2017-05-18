詹启贤：民众不期待痛骂民进党的国民党

（联合早报网讯）中国国民党主席候选人詹启贤今天表示，这次选举，其他候选人都花最多时间骂民进党，好像把蓝绿恶斗当成选后的首要任务，但这非民众所期待的国民党，很多党员不喜欢蓝绿恶斗。

台湾中央社报道，国民党主席选举进入倒数第二天，詹启贤今天（18日）在与媒体茶叙时表示，这次选举，其他的候选人都花最多时间在骂民进党，好像这就是党主席选举的内涵，把蓝绿恶斗当成当选主席后的首要任务。

詹启贤说，他觉得这不是民众所期待的国民党，若国民党还是这样，如何获得民众认同，如果党员要有不一样的国民党，就不能再沉迷于过去的思维。

詹启贤指出，最近国际现势透露出民众普遍不喜欢极端的政党恶斗，宁可选择中道政党治理国家，法国马克龙、韩国文在寅就这样出线当选。

台湾也是如此，詹启贤说，在走遍基层后发现，很多党员、社会大众并不喜欢延续快20年的蓝绿恶斗，蓝绿恶斗已破坏国家团结及台湾进步，他主张的中道，就是不希望再以为用蓝绿恶斗、痛骂对方的方式就可以执政。

媒体询问，过去国民党主席选举并未像这次激烈到基层也被撕裂，选后国民党还有办法团结吗？詹启贤说，基层常说希望选后能团结，但能否团结在于党员是否选出能真正团结党的党主席。

他说，当然党主席候选人也不应该在这时用撕裂性的选举方式，尤其是以意识形态、族群的方式来选举，将来要再来弥补会很困难，所以大家都有责任。若新的党主席有正当性、政治道德的高度，要求大家合作团结的空间才会比较大。

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