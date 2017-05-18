国民党主席选举最后冲刺日 马英九赶场挺郝吴

（联合早报网讯）国民党主席选举后天投票，各主要参选阵营在明日选前最后一天都有选情最后冲刺的安排，目前声势最高的候选人吴敦义阵营除了明晚“选前之夜”在新北市板桥区举办大型造势晚会，明天上午将先举办“吴敦义与任内阁员有约”座谈会活动，找来过去担任行政院长期间的阁员壮大声势，明晚将参加造势晚会的台湾前总统马英九，早上也将以特别贵宾的身份出席这场座谈会。

台湾《自由时报》报道，这些预定出席的前任政务官包括：台湾前外交部长杨进添、前财政部长李述德、前新闻局长杨永明、前政务委员李鸿源、前环保署长沈世宏、前农委会主委陈武雄、前卫生署长杨志良、前行政院秘书长林中森、前客委会主委黄玉振、前公共工程委员会主委范良锈以及前青辅会主委李允杰等人。

至于竞选连任的党主席洪秀柱，明晚将在新北市板树体育馆举行新北造势大会，候选人郝龙斌则选择在台北市中正纪念堂举办“国民党新未来，共创美好音乐会”，并且同样也邀请到马英九赶场站台。

另一位党主席候选人詹启贤明晚会在台北竞选办公室一楼举办“中道力量站出来，‘５’你相挺之夜”活动，白天则会先到国父纪念馆向国民党总理孙中山铜像献花致敬，随即展开“迎向胜利”游行活动，途中并将行经国民党中央党部。

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