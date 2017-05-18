吴钊燮接任台总统府秘书长

（联合早报网讯）台湾总统府18日宣布，现任国安会秘书长吴钊燮出任总统府秘书长，其遗缺由国安会首席谘询委员严德发接任。

台湾联合报报道，去年10月20日，林碧炤以私人因素辞去总统府秘书长一职，由政务副秘书长刘建忻代理，迄今近七个月，这两项人事发布后，刘建忻卸下代理秘书长职务。

台总统府发言人黄重谚表示，总统蔡英文是在今天决定这项重要人事安排。他说，吴钊燮长期参与两岸外交事务的决策，这段时间以来，带领国安团队顺利完成政权交接相关事务，有效因应台湾所面临区域国际局势变化带来的各项挑战。

黄重谚指出，蔡英文高度肯定吴钊燮专业与沉稳的表现。除了国安外交专业之外，长期以来，吴钊燮一直都是蔡英文倚重的专业幕僚长，从在野到执政，蔡英文与吴钊燮也有充分的合作经验，蔡英文期待未来继续借重吴钊燮的经验，协助她推动两岸外交相关工作。另一方面，也期待与吴钊燮能发挥内外协调、调和鼎鼐的功能，扮演总统决策的左右手。

对于严德发出任国安会秘书长，黄重谚说，严德发军事历练完整，军旅生涯任内，健全台军紧急应变机制，并有效提升人民对军队的评价。担任国安会首席谘委任内，对军务革新、军事战略规划等皆提供重要且关键的意见。未来出任国安会秘书长后，将借重严德发的专业，协助规划未来的国防军事与国土安全战略，提升和整合情报作业和反渗透的能量，并积极强化台湾在全球反恐的参与和作为。面对日益复杂多变的复合型国安议题，期待未来国安会能进一步发挥指挥、协调的重责大任。

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