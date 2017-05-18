武汉规定打麻将赌资一千元以下属娱乐

（联合早报网讯）5月17日，全国首例“麻将政协提案”获武汉市公安局治安管理局回复。

据荆楚网报道，今年2月16日，市政协委员许方辉律师向市政协第十三届一次会议提出《关于以“法治思维”厘清“麻将娱乐”与“麻将赌博”的界限，让武汉市民打麻将不再提心吊胆的建议》，经审查立案。

据悉，除2010年合肥市某政协委员建议“通过招商引资的方式，在合肥建设国际麻将城”经过提案委员会讨论未予立案以外，许方辉委员的提案系全国首例已立案的“麻将政协提案”。

4月18日，武汉市公安局治安管理局首次就该提案听取许方辉委员意见。此后一个月内，治安管理局九大队杜建军副大队长、胡燕警官又先后四次到访，就该提案的办理进展听取许方辉委员意见。

4月27日，市公安局法制支队向湖北省公安厅法治总队提出“关于对公安部《关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知》第九条理解的请示”。

5月8日，湖北省公安厅法治总队作出“关于对公安部《关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知》第九条理解的回复”。

5月17日，武汉市公安局治安管理局第六次到访湖北我们律师事务所，对许方辉委员的提案给予回复。武汉警方在回复中表示：“该提案契合老百姓普遍关心的问题，很有现实意义”。

按照回复意见，结合相关法律规定，“麻将娱乐”与“麻将赌博”的界限如下：

一、不以营利为目的，亲属之间进行带有财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动，不予处罚；【备注：不论赌资大小】

二、亲属之外的其他人之间进行带有少量财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动，参与者不满十人，区分不同情形予以裁量和处罚：

（一）人均赌资不满1000元的，属于“麻将娱乐”，不予处罚；

（二）人均赌资1000以上不满3000元的，处500元以下罚款；

（三）人均赌资3000以上不满5000元的，处5日以下拘留；

（四）人均赌资5000元以上的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。

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