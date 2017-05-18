用“中华民国”签和平协议 郝问柱：去年怎没问习近平？

（联合早报网讯）国民党主席选战倒数48小时，两岸论述屡成焦点，现任主席洪秀柱称未来要与对岸签署和平协议，是以“中华民国政府”名义和对岸政府洽签，两岸政府互相签订，洪秀柱更反问质疑的郝龙斌，他认为不可能，“连试都不试、谈都不谈，怎么知道不可能？”

据中时电子报报道，郝龙斌在接受媒体专访时回应，就算在国民党执政的时候，也没有办法用中华民国名义出席WHA，“现在谈两岸和平协议可以用中华民国吗？”“如果可以，洪主席去年见习近平主席的时候，就可以提出来试试看啊？为什么没有提？”

郝龙斌称，他每次到大陆，不管见到多高层次的大陆领导人，都会当面强调一件事情：“两岸要和平稳定，中华民国是两岸最好的连结，要尊重中华民国存在的事实，才能让两岸和平稳定发展。”

郝龙斌指出，国民党核心理念两个，是捍卫中华民国、坚决反台独！他强调，国民党没有人主张台独，党的两岸关系方向是正确的，内部不应该再谈统独问题，造成纷扰，削弱自己的力量。

郝龙斌也质疑洪秀柱所称，在“一中同表”下谈两岸和平协议的可行性，“同表可以表中华民国吗？”，“两岸和平协议可以用中华民国来签吗？”郝龙斌强调，“一中同表”没有尊重中华民国存在的事实，也会消减中华民国。

谈到统一问题，郝龙斌指出，如果将来大陆经济自由化、政治民主化，在对等尊严前提下，可以讨论统一的问题，但前提是，统一没有时间表、也不是“被统”；而是两边对等友善、坐下来谈未来合作的可能、统一的可能，“现在最好的状况，还是维持现状”。

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