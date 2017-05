(联合早报网讯)经过三年的磋商,亚细安与中国今天宣布,完成了《南中国海行为准则》的框架草案。

中国外交部副部长刘振民今天在贵阳与亚细安国家的外交部高级官员举行会议,商讨落实《南中国海各方行为宣言》(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,简称DOC)的情况,以及《南中国海行为准则》(Code of Conduct,简称COC)的框架。

新加坡是亚细安—中国关系协调国,我国外交部常任秘书池伟强与刘振民共同主持了今天的会议,并在会后共见记者,作出以上宣布。

刘振民说:“这是一个重要的阶段性成果。”他也指出,这也是提前完成了在今年年中之前完成草案的目标。

(联合早报北京特派员游润恬)

