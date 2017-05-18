中国国土资源部今天宣布，中国在南中国海北部神狐海域进行的天然气水合物（可燃冰）试采获得成功，标志着中国成为全球第一个实现在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。

据中央电视台等媒体报道，中国在神狐海域的可燃冰试开采现场距香港约285公里，采气点位于水深1266米海底以下200米的海床中。自5月10日正式出气至今，已累计产出逾12万立方米，最高产量达日产3.5万立方米，其中甲烷含量最高达99.5%，完成预定目标。

报道说，这次试开采同时达到了日均产气1万立方米以上以及连续一周不间断的国际公认指标，不仅表明中国天然气水合物勘查和开发的核心技术得到验证，也标志着中国在这一领域的综合实力达到世界顶尖水平。

从地图上看，神狐海域可燃冰试开采点位于没有争议的中国专属经济区。据估算，整个南中国海有近800亿吨可燃冰储量。

今天上午，中国国土资源部在开采点举办了可燃冰试采现场会。国土资源部部长姜大明宣布神狐海域天然气水合物试采成功。中共中央、国务院也对这次可燃冰试采成功表示“热烈的祝贺”。

可燃冰学名天然气水合物（Natural Gas Hydrate），是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质，主要分布于深海沉积物或陆地永久冻土中。可燃冰燃烧产生的能量比煤、石油、天然气要多出数十倍，而且燃烧后不产生残渣和废气。同时，可燃冰全球储量巨大，相当于已知煤、石油和天然气总量的两倍，被国际公认为一种清洁高效的未来替代能源。

由于可燃冰绝大部分埋藏于海底，可燃冰开采难度很大。同时，可燃冰开采也存在风险，如果开采不慎导致甲烷气体的大量泄漏，有可能引发强烈的温室效应。如何安全、经济地开采可燃冰，并且从中分离出甲烷气体，依然是目前各国面临的难题。

央视报道说，目前美国、日本、加拿大等国都在积极研发可燃冰开采，但都还未能达到连续产气的目标。中国科学家利用降压法，将海底原本稳定的压力降低，从而打破了可燃冰储层的成藏条件，之后再将分散在类似海绵空隙中一样的可燃冰聚集，利用中国自主研发的一套水、沙、气分离核心技术最终将天然气取出。

国土资源部中国地质调查局副局长李金发预计，中国将在2030年前实现可燃冰商业开发。他认为，中国这次天然气水合物的试开采成功，实现了中国在天然气水合物开发上的领跑。它将会是继美国引领页岩气革命之后的，由中国引领的天然气水合物革命，将会推动整个世界能源利用格局的改变。（于泽远北京报道）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅