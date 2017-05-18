八成香港百万富翁认为全球经济正处史上最不可测时期

近来全球经济开始有起色，但近八成受访香港百万富翁却认为目前正身处史上最不可测的时期，近半受访者选择在今年增持现金。

瑞银财富管理今天发布的《瑞银投资者观察报告》，调查了包括香港在内的全球七个地区的百万富翁（以美元计）对宏观经济不确定性的态度。本次调查共询问了全球2842位百万富翁，其中401人来自香港。

调查发现，近80％的香港百万富翁认为他们目前正处于历史上最不可测的时期。当中，80％受访者承认短期风险与不可预测事件令他们无法专注于长远规划。

另外，77％的受访者表示现金能保障财务安全。考虑到不确定因素后，接近40％的香港百万富翁计划今年持有更多现金。

虽然对后市不太乐观，但调查也显示，52％受访香港百万富翁预计自己的财务状况在未来12个月内将有所改善；只有11％预计未来12个月内会恶化。50％受访者对自己的长期财务目标感到乐观，只有12％感到悲观。

另外，逾七成受访者认为香港是安全的投资市场。只有不足二成的受访香港百万富翁考虑投资美国，考虑投资欧洲的只有12％。

调查还发现，六成香港受访者认为大数据等科技可以协助他们应对不确定因素，但全球只有46％富裕人士支持这观点。换言之，香港企业家对大数据、人工智能等新科技持较开放态度。

瑞银财富管理分析，香港百万富翁有上述看法，可能是因为几乎有70％的香港受访者认为自己能准确评估不确定事件的金融风险。而在2008年全球金融危机之后，香港的富裕人士比其他地区的富豪更愿意承担风险。

瑞银财富管理香港区市场经理胡迈尔今天在记者会上建议，面对金融系统、政治等不确定性因素，投资者应专注于长期投资计划，避免对短期事件作出反应。另外，也应该保持多元化的投资组合。

他认为，投资者不应高估现金的安全性，因为现金通常会贬值，长远会影响投资者的财务健康。（戴庆成香港报道）

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