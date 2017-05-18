阿里巴巴第四财季净利104.4亿人民币 同比增38%

（联合早报网讯）阿里巴巴集团今天公布2017财年第四财季财报及2017财年全年业绩。阿里巴巴集团第四财季收入为385.79亿元（人民币，下同，约77.96亿新元），同比增长60%，创下自IPO以来最高季度收入增幅；非美国通用会计准则下的净利为104.4亿元人民币，同比增长38%。

据新浪财经报道，整个2017财年，阿里巴巴营收为人民币1582.73亿元，同比增长56%。净利润为人民币412.26亿元，较上年同期的人民币712.89亿元下滑42%。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币578.71亿元，较上年同期的人民币427.91亿元增长35%。

2017财年第四财季，阿里巴巴集团经调整的EBITDA为165.97亿元，同比增长44%；非美国通用会计准则下的盈利为104.4亿元人民币，同比增长38%。2017财年全年阿里巴巴集团收入为1582.73亿元人民币，同比增长56%；2017财年经调整后净盈利为578.71亿元人民币。非美国通用会计准则下，财季自由现金流为79.80亿元人民币，2017整个财年自由现金流达到687.90亿元人民币。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街23位分析师平均预计，按非美国通用会计准则（non-GAAP）计算，阿里巴巴第四季度每股美国存托凭证（ADS） 摊薄收益为0.65美元。财报显示，阿里巴巴第四季度每ADS收益为人民币4.35元， 低于分析师预期。

另外，华尔街37位分析师平均预计，阿里巴巴2017全年营收将达226.5亿美元。财报显示，阿里巴巴2017全年营收为人民币1582.73亿元， 高于分析师预期。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅