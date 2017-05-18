台副总统接受美媒专访 抗议台湾不获WHA邀请

（联合早报网讯）台湾副总统陈建仁本月接受《时代》（TIME）专访，抗议台湾未获邀世界卫生大会（WHA），并以2003年非典（SARS）疫情为例，当时台湾被阻断疫情即时通报，因此造成严重伤亡。

据台湾自由时报报道，《时代》本月15日在总统府专访陈建仁，内容今天在网上登出。文中提到台湾拥有亚洲最高的医疗标准，过去九年来以观察员身分参与WHA，今年则首度被排除在外。

他受访时表示，台湾过去也为国际健康贡献超过60亿美元（约83.56亿新元），台湾有权出席WHA。

陈建仁以SARS为例，当时台湾无法从世界卫生组织（WHO）获得即时讯息，唯一消息渠道是美国疾管局，最后造成台湾伤亡严重，共有37人死于SARS。

他认为，当时若能早日获得资讯，不会造成如此损失。但他也强调，不能把死亡归给WHO，但若能早日启动防疫，能有效控制疫情。

陈建仁表示，世界卫生组织为非政府组织，为了人民健康福祉，不应受到政治阻挠。政治干预对WHO不是好事，健康议题也不因政治信仰有所差别，因此台湾强烈抗议WHO的决定，并抗议中国大陆以与健康无关的政治干预阻挠台湾参与。

另外，针对WHO发言人称台湾有参加WHO相关技术会议，陈建仁驳斥，台湾申请参与世卫相关技术会议，有超过半数完全遭到拒绝。中国大陆及世卫发言人的说法并非事实。

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