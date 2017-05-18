林奕含事件推动台湾向“通奸除罪化”迈进

（联合早报网讯）台湾励馨基金会执行长纪惠容今天参加司法改革会议时透露，妇女团体多年前便曾处理女学生遭老师性侵、反遭师母告通奸的例子。女作家林奕含诱奸事件虽尚未获证实，却已推动台湾“通奸除罪化”迈出重要一步。

联合新闻网报道，纪惠容多年前曾处理一件校园性侵案件。女学生打算告老师性侵，被师母得知，反告女学生“通奸”。结果性侵案不了了之、狼师逍遥法外，女学生反而被判通奸，民事赔偿30万新台币（约1.38万新元），造成女学生精神崩溃。

纪惠容痛心指出，类似案件多年来层出不穷。这次林奕含事件引发社会关注，民气可用，正可推动废除这条法案。

据了解，中华民国刑法第239条规定“有配偶而与人通奸者，处一年以下有期徒刑”，并附但书，规定配偶只能对配偶撤告，而无法对第三者撤告。结果造成许多元配只告小三，却对丈夫撤告。

纪惠容指出，司改会议因此指出，若因故无法废止“通奸罪”，至少可删除这条但书，回归刑事诉讼法告诉不可分原则，不能只告第三者。

妇女新知基金会秘书长覃玉蓉表示，通奸罪男女都罚。但因为社会观念对“性”的要求有男女之别，通奸罪女性定罪的案例远远高过男性，形成对女性的歧视与打击。她指出，妇女新知从1998年便积极推动“通奸除罪化”，法务部却始终没积极作为。

台湾是全世界少数还有“通奸罪”的国家和地区之一。目前有通奸罪的国家包括印度、沙特阿拉伯等中东国家，都是严重歧视女性的国家。同为华人，中国大陆数十年前早已废除、香港也没有。韩国则在2015年法官宣告通奸罪违宪，正式废除。

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