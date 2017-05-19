美台商会： 美官方贸易赤字未涵盖台美复杂贸易关系

（联合早报网讯）美台商会18日指出，美国和台湾的贸易互利互惠，美国官方的贸易赤字数据未能涵盖两国间复杂的贸易关系；该商会并说，美国商界乐观认为，进口美猪肉问题，可获得解决。

据中时电子报报道，美国商务部和美国贸易代表处(USTR)18日在美国商务厅举行“重大贸易赤字综合报告”行政命令公开听证会，邀请美国国会、公司行业，劳工代表前往作证，国务院、农业部，财政部和小型企业管理部门的官员参加这项听证会。

应邀出席作证的美台商会在书面证书中指出，尽管过去30年台美间一直存有贸易赤字，但台美贸易互利互惠，台湾在美国企业和创新合作伙伴关系上，扮演重要角色，美国的贸易赤字不应只衡量台湾对美国经济利在贸易和商业利益上有多重要，还必须包括美国商业在台湾运作，以及美商和台湾公司的合作。

美台商会表示，台湾一直不是排名前列的贸易障碍国，台湾努力落实国内贸易制度自由化，提高透明度。证词中同意，开放美猪进口是美台贸易的议题，但台湾政府持续评估，企能解决此一问题。

证词中并提到，台湾是美国重要盟友，国家安全和台海安定对台湾和亚太区域均十分重要。美国提供台湾防卫武器，军售台湾则支持美国国防工业和相关企业。

美台商会强调，台美虽无正式外交关系，但广泛的贸易和商业关系，一直是双方关系重要的一部分。美国官方的贸易赤字数据未能涵盖两国间复杂的贸易关系。

台湾在美国财政部今年4月送交给国会的半年一度美国主要贸易伙伴外汇政策报告中，与中国大陆、德国、日本和韩国等并列入观察名单。

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