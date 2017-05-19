幼儿独留泳馆水池　失平衡翻倒遇溺　70秒后才被救起

（联合早报网讯）山东一名年仅3岁的女童，前日（16日）下午被独留在一个游泳馆的小水池内，其间失平衡致头朝下浸于水中，因其腰间套着水泡，多番挣扎仍无法自行翻身，溺水达70秒后才被玻璃窗外的成人发现，赶至将她救起，女童一度因肺部入水致发高烧，幸经治理后已无大碍。泳馆方面承认职员失职，但称孩子家长也有责任，又指家长不愿共同分担医疗费，故泳馆会承担全部费用。

据明报报道，内地传媒《北京时间》获得的闭路电视片段显示，事发在前日下午1时许，3岁女童乐乐（化名）戴着水泡独自在一个小水池中玩耍，其间一名身穿浅蓝色工作服、相信是泳馆职员的女子，边看手机边离开水池所在的房间，剩下女童于房内。而从该房间的玻璃窗可见，外面有两名成人正背向水池坐着。

该女子离开约10秒后，片段显示时间为下午1时16分38秒，乐乐突身体前倾，之后失去平衡整个人翻转，上半身浸在水中，只余双脚在水面挣扎。她因身上仍套着水泡，几经挣扎仍无法脱离险境。

随后的数十秒一直无人发现乐乐遇溺，其挣扎的动作愈来愈小，最后更完全停止。至片段显示下午1时17分41秒，房外才有一名成人发现乐乐遇险，随即联同原本坐在房外的两名成人冲进房内将她抱起，当时是下午1时17分48秒，换言之，乐乐溺水长达70秒后才被救起。

山东招远市“乐游宝贝”游泳馆人员昨晚向内地《北京时间》确认事件发生在该泳馆。馆方指事发当日共有14名小童到馆内游泳，乐乐当日下午1时许随父母和婆婆到场，又称事发时职员正好上洗手间，乐乐家人则在门外聊天、玩手机，身边没有人照顾，其后是她婆婆最先发现外孙女出事，立即与孩子父母将乐乐抱出水。泳馆老板又指乐乐获救后仍能说话，由泳馆职员召救护车将她送院。

乐乐因肺部进水，当晚发烧至摄氏40度，经治疗后翌日已无大碍。泳馆老板称乐乐并接受X光、抽血等检查，并按其父母要求转至另一间医院，将于20日接受磁力共振检查。老板引述医院方面称孩子脑部没有受损，其实毋须接受该检查，“但家长不放心”。

泳馆老板承认职员失职，但称乐乐家长也有责任：“游泳馆要求父母陪在孩子身边，馆内也都贴了提醒。”他称乐乐接受各项检查已花费1.5万元人民币，“原本希望能和家长共同分担医疗费，但是家长并不愿意”，但因泳馆“把孩子的健康放在第一位，并且希望能够尽快解决此事”，故会承担全部医疗费用。受事件影响，涉事泳馆已被查封，招远市内所有游泳场亦需停业整顿。

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