武汉规定打麻将赌资一千以下属娱乐 不予处罚

（联合早报网讯）5月17日，中国首例“麻将政协提案”获武汉市公安局治安管理局回复。

据人民网报道，今年2月16日，武汉市政协委员许方辉律师向市政协第十三届一次会议提出《关于以“法治思维”厘清“麻将娱乐”与“麻将赌博”的界限，让武汉市民打麻将不再提心吊胆的建议》，经审查立案。提案案件号为：武汉市政协第20170508号。

据悉，除2010年合肥市某政协委员建议“通过招商引资的方式，在合肥建设国际麻将城”经过提案委员会讨论未予立案以外，许方辉委员的提案系全国首例已立案的“麻将政协提案”。

5月17日，武汉市公安局治安管理局对许方辉委员的提案给予回复。武汉警方在回复中表示：“该提案契合老百姓普遍关心的问题，很有现实意义”。

按照回复意见，结合相关法律规定，“麻将娱乐”与“麻将赌博”的界限如下：

一、不以营利为目的，亲属之间进行带有财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动，不予处罚;【备注：不论赌资大小】

二、亲属之外的其他人之间进行带有少量财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动，参与者不满十人，区分不同情形予以裁量和处罚：

(一)人均赌资不满1000元的，属于“麻将娱乐”，不予处罚;

(二)人均赌资1000以上不满3000元的，处500元以下罚款;

(三)人均赌资3000以上不满5000元的，处5日以下拘留;

(四)人均赌资5000元以上的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅