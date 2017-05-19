中国足协副主席：申办世界杯是迟早的事，这是国家工程

（联合早报网讯）中国足协常务副主席兼秘书长张剑5月18日在接受新华社记者采访时表示，他当选国际足联理事，意味着未来中国和世界足球、亚洲足球可以更好地融为一体，而中国申办世界杯将是国家工程，具体申办哪一届还要综合各方面情况。

据新华社报道，张剑5月初在巴林举行的亚足联第二十七届全体代表大会上当选为国际足联理事，国际足联理事会前身为国际足联执委会，改革后理事会成员由原来的25名增加至37名。

对此，张剑说：“这是在中国足球改革发展的大背景下发生的一件事情，意味着未来中国和世界足球、亚洲足球可以更好地融为一体。中国足球的改革发展也应当为亚洲足球和世界足球的发展带来更多机会和动力。”

“亚洲是全球最大的一个洲，但亚洲足球在全球来讲还是相对落后，但从地理面积、人口和市场来讲，亚洲（足球）都有非常大的潜力，它一定会有一个光明的未来，”张剑说。

同样在5月初，网传新闻“中国足协写报告确认申办2034年世界杯”，中国足协新闻办在其官方微博上辟谣称，“不属实”。

中国足协新闻办在其官方微博上回应称：“再一次被申办世界杯的新闻刷屏了，有些媒体朋友有点心急啦，小编也希望能够早日在家门口看上世界杯，但出于严谨的工作要求，还是得向大家澄清一下，目前还没有提出具体哪一届世界杯的申办，网传新闻‘中国足协写报告确认申办2034年世界杯’不属实。”

张剑表示：“申办世界杯可以说是迟早的事情，因为它是白纸黑字写进了《中国足球改革发展总体方案》。但是具体申办哪一届世界杯，要根据各个方面的综合情况来判断，同时申办世界杯也是一个国家工程，不是中国足协一家能够决定的事情，我们会根据形势的发展，审时度势认真研究这件事情。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅