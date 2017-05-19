江苏"老虎"赵少麟贪近3亿轻判4年 法院：因检举贪官立大功

赵少麟一案在浙江宁波市中级法院公开宣判。赵少麟被指控於2007年至2014年任职其子赵晋实际控制的公司总顾问期间，伙同赵晋请讬他人为其公司非法经营房地产项目提供帮助，并行贿价值444.895万人民币的财物；帮助赵晋采用伪造对外贸易合同、虚构向境外支付费用手段骗取有关机关审批文件用于骗购外汇并汇至境外，合计涉额4170万美元，约2.87亿元人民币。

根据香港01报道，赵晋现年43岁，曾是江苏房地产界的"老大"，其地产项目涉及江苏、天津、山东和河北等地，注册数十家公司。赵晋亦已於2014年7月在天津被有关部门带走。

宁波市中级人民法院判词指出，赵少麟“主动交代犯罪事实，积极配合追缴涉案款物，并检举他人重大犯罪”，以上行动均属“重大立功”，或因此获轻判。

值得一提的是，在迄今75名已经审结的省部级以上落马高官中，赵少麟是中共十八大高调反贪后首位被认定犯“单位行贿罪”的老虎。涉单位行贿罪的高官目前共有2人，除了赵少麟，另有天津市政协前副主席、市公安局前局长武长顺。

刑期方面，赵少麟与环保部前副部长张力军同样获刑4年，一同成为刑期第二短的“老虎”。目前刑期最短的老虎为是辽宁人大常委会前副主任郑玉焯，其因破坏选举罪、受贿罪获刑3年6个月。

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