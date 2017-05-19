李凈瑜：美国务院对李明哲案会严重关切

（联合早报网讯）遭中国大陆拘留的台湾非政府组织(NGO)工作者李明哲的妻子李凈瑜18日表示，美国国务院对李明哲案显然已有所掌握，国务院会严重关切。而不论李明哲拘留多久，她就会营救多久，走遍全世界，相信这样的国际援救有助文明法治。

据中时电子报报道，李凈瑜18日与三位遭到拘留的中国大陆律师的妻子一同出席美国国会听证会，首开台湾公民在大陆被强迫失踪，因台湾当局无能为力，援引“台湾关系法”到美国国会寻求救援之例。

李凈瑜作证表示，她没有其他选择，才会到美国国会请求协助，希望美方依据台湾关系法行事，并强调，李明哲事件已造成台湾NGO工作者反效果，这也是未来全世界NGO进入中国可能面对的事，希望美国政府关切。

听证会主席长期关注中国人权资深眾议员史密斯回应，两岸政治议题必须在适当机制中处理，他指出，美国应持续台湾关系法和六项保证的承诺，这是美台关系基石。

台湾关怀中国人权联盟创会理事长杨宪宏表示，今年四月底台湾官方告诉李凈瑜“没有办法”，包括国际援救在内，他们就马上启动与美国联繫。若李明哲未能获得释放，将会继续安排听证会，包括欧洲行程在内，“这是第一次，不会是最后一次”。

李凈瑜表示，不论李明哲拘留多久，她就会营救多久，走遍全世界，相信这样的国际援救有助文明法治。(江静玲摄)

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