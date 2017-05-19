中国4000人旅行团正考虑赴韩 韩国旅游业解冻？

（联合早报网讯）自韩国决定部署萨德后便逐渐消失的中国团体观光客正开始重新考虑韩国行。

据新浪网转述韩国《每日经济》报道，中国某医疗器械企业为多达9000名员工提供团体旅游奖励，但在萨德事态严重化后，决定把旅游目的地改为泰国，最近其第一批先行4000名游客又重新开始协调是否赴韩国旅游，并联系韩国旅行社方面咨询报价。

今年初以来，由于萨德问题，韩国航空、酒店及观光行业犹如凛冬，相关业内人士表示希望韩国新政府与中方进行协调，尽快缓解目前的状况。目前受打击最大的便是免税店。乐天方面表示，5月以后中国顾客的购买量同比减少了40%。上月减少幅度达30%，时间越久，跌幅越大。

航空行业从业者也是苦不堪言。大韩航空在赴韩游客减少后，今年4月至今由中国出发飞往韩国的乘客减少了30%。3月中旬前预约量便开始减少，时间越久，减少的乘客越多，这对从业人员的业绩造成了很大的影响。韩国航空公司中，中国航线销量占比最大（19.5%）的韩亚航空今年第一季度的营业利润（263亿韩元）同比减少了26.6%。中国航线占比13%的大韩航空的第一季度营业利润也减少至1915亿韩元，跌幅达40.8%。从业人员对此表示，“等中国人的‘反韩情绪’完全消除，还是要多等一段时间。”

据悉，专门从事中国游客的旅行社大部门都面临关门大吉的危机。对中国游客依赖程度较高的首尔市内观光酒店在萨德事态发生以后，一度展开低价竞争。位于首尔东大门的某1级酒店相关人士表示，“入住率目前在30%左右”，“部分酒店为了减少损失，都已经把价格降到旅店的标准了”。

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