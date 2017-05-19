“UGL案”周浩鼎宣布即时辞任委员会委员

（联合早报网讯）让特首梁振英修改交予立法会调查UGL专责委员会文件的民建联议员周浩鼎，今早11时许在党团召集人陪同下见记者，宣布他决定即时辞去委员会委员一职。他重申事件中自己没有违规、违法，亦无任何隐瞒，一直以来只想调查完整公正，辞职是考虑到委员会日后运作，希望尽快平息政治风波。

据香港01报道，专责委员会委员、公民党杨岳桥认为，周浩鼎即使辞职，但在解释中依然不肯认错，而今次事件涉及特首干预立法会运作，牵涉立法会尊严，立法会需要继续调查跟进。

专责委员会主席谢伟俊不评论周浩鼎退出委员会是否合适，只称期望委员会尽快重回正轨，以免再节外生枝。他相信，事件日后会于委员会外处理，不认为影响委员会的公信力。谢伟俊表示，今午会议仍会闭门进行，除非委员决定容许会议公开，并指已作好準备公开会议。他继续指出，早前收到有委员对周浩鼎提出不信任动议，但现在周浩鼎决定退出委员会，有关不信任动议将会省略处理。

泛民近日也兵分多路狙击周浩鼎和梁振英，除了有政党到廉政公署举报二人涉公职人员行为失当、今午的内务委员会也会讨论对周浩鼎的谴责动议，另外公民党正积极研究是否弹劾梁振英。调查UGL专责委员会于下午4时会再开会，会议将闭门进行，但首个议程会讨论余下会议是否公开进行。特首梁振英昨日下午“出招”，循“正途”写信给专责委员会主席及委员，要求委员会在研究范围加入研究UGL协议条款是否伪造。

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