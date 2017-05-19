追征财产 国民党吁党产会调查清楚

（联合早报网讯）对于台行政院“不当党产处理委员会”将对国民党已经处分的财产进行追征，国民党今天表示，党产会未就训政时期的法令与作为调查清楚，直接认定训政时期的东西无效，明显违法。

据台湾联合新闻网报道，国民党行管会主委邱大展上午在律师张少腾陪同下召开“党产来自战争损失赔偿，党产会不应草率认定，追征价金”记者会。邱大展指出，训政时期的法令、政府决定或国防军事最高委员会决议是否有法律效力，党产会应谨慎查察，这是宪政问题。目前大法官并未针对训政时期的政府作为或相关法令做出无效裁示，但党产会的对外说法，却不承认训政时期政府的法令与做法。

邱大展说，河北省执行委员会、上海法学院、太原文学院、私立中华工商学院等，在抗战结束后，各地皆要求用日产作为赔偿，而赔偿国民党的损失绝对不是单一个案。

他强调，政府确实有将部分财产转账给国民党，而转账在当时是通例，党产会未就训政时期的法令与作为调查清楚，就匆促作为赔偿的请求是非常粗暴的行为。他质疑，党产会过去几个月在新闻上大作文章，无法取得成果向总统蔡英文交代，但党产会用政府预算打官司，不用自己花钱，粗暴蛮横的做法相当不妥适。

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