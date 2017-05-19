湖南黑火药厂爆炸 官方：现场管理混乱

（联合早报网讯）中国国家安监总局近日发布湖南省临澧县民泰黑火药有限责任公司致五死一伤较大爆炸事故的通报。通报指出，该起事故暴露出企业作业现场管理混乱等一系列问题。

中新网报道称，经初步现场勘察分析，爆炸首先发生在黑火药生产线的38号油压工房，引起在38号油压工房和39号凉片工房之间的转运板车以及39号凉片、36号包片中转、35号和34号潮药包片、33号三味粉中转工房爆炸，上述工房全部被炸毁，并导致37号电控室和5号锅炉房垮塌，其他部分工房损坏。

国家安监总局称，该起事故伤亡惨重、影响恶劣，暴露出企业安全生产基础差、作业现场管理混乱、作业人员控制不严、超药量生产、设备维护不到位以及基层烟花爆竹安全监督检查不严格、执法处罚不严厉等突出问题。

16日14时许，位于湖南省临澧县修梅镇水阁村境内的临澧县民泰黑火药有限责任公司妙音分公司发生一起爆炸事故，当场造成三人死亡，两人失踪，一人受伤。后两名失踪人员遗体找到，事故死亡人数上升至五人。涉事公司法人代表被公安机关控制。

人民网称，事故发生后，亦有多人被停职检查或提名免职，包括修梅镇党委书记熊成，修梅镇党委副书记、镇长唐林，修梅镇人大副主席蒋健等。

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