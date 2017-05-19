中国继续促进电子商务进驻农村

（联合早报网讯）中国财政部官网消息，财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司近日下发《关于开展2017年电子商务进农村综合示范工作的通知》（简称通知）指出，2017年综合示范工作继续向贫困地区倾斜。

中新社报道，今年，中国财政部、商务部、国务院扶贫办继续开展电子商务进农村综合示范工作，希望培育一批能够发挥典型带动作用的示范县，推动电子商务成为农村经济社会发展的新引擎。

通知指出，中央财政资金下达后，省级财政部门要及时拨付至相关市县。鼓励各地优先采取股权投资、政府和社会资本合作（PPP）、以奖代补、贷款贴息等支持方式，通过中央财政资金引导带动社会资本共同参与农村电子商务工作。

通知还提出了发展目标：2017年在全国培育一批能够发挥典型带动作用的示范县，电子商务在便利农民生产生活、助力扶贫攻坚、促进农村经济发展等方面取得明显成效。示范地区电商服务站点行政村和建档立卡贫困村覆盖率均达到50%左右，农村网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额

同比增长30%，电商培训人数3000人次以上。西藏、青海、新疆、内蒙古等省（区）受地理条件、经济发展水平等因素影响，可制定符合本地实际的工作目标。

另据中国商务部公布的消息，商务部委托映潮科技（四川电子商务大数据中心）进行的大数据分析结果显示，2017年第一季度全国农村实现网络零售额2504.3亿元人民币，同比增长36.6%，农村电子商务继续保持平稳快速发展。

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