台北地检署就323占行政院案提上诉

（联合早报网讯）台湾太阳花学运衍生的“323占领行政院”案，台北地院上月宣判，被控煽惑犯罪的魏扬等八人无主观犯意，判决无罪；对此，台北地检署认为，魏扬等人利用群众集会或网路号召等方式，劝诱他人从事犯罪或违法抗命之行为，北院却就此部分判决无罪，适用法律尚嫌未洽，今提起上诉。

自由时报报道，今年4月10日，北院就“323占领行政院”案进行宣判，被控煽惑犯罪的魏扬等八人、加重窃盗的两人无罪，但被控妨害公务、毁损公物的11人获判有罪，各判刑3至5月不等、可易科罚金。

判决指出，时任“黑色岛国青年阵线”总召集人魏扬、成员陈廷豪、“沙漠野百合”发言人许立等八人，被控用面簿号召群众，或在行政院、立法院持扩音器发言，号召指挥群众占领行政院；合议庭认定，八人言论是因不满服贸协议事件，发表情绪激动、不满的言词，主观上难以认为具有煽惑他人犯罪的故意，判无罪。

对此，北检指出，判决理由已认定魏扬等人确有利用集会或网路方式，向不特定人提议进佔行政院，且其中也有被告以各式组织名义号召民众参与活动，堪认魏扬等人确实劝诱他人从事犯罪或违法抗命行为。

再者，案发当日行政院周边并无任何民众申请集会游行，而行政院面忠孝东路处警方也已架设拒马，用以拦阻群众进入院内滋事，魏扬等人对于群众攻占行政院将与现场警方发生冲突，或违反警方依法制止的相关命令等情，应有预见，仍煽惑他人侵入并滞留行政院，已构成煽惑他人犯罪之要件。

此外，案发当日确有群众侵入行政院，并造成院内办公处所诸多物品损毁，显非以和平手段为抗议行为，更足以证明参与攻占行政院之人，应已构成无故侵入或留滞建筑物罪嫌，显示魏扬等人煽惑他人犯罪或抗命之犯行应已明确。

此案北检分两波起诉共132人，去年5月行政院撤回告诉乃论的87人侵入建筑物、毁损等罪，尚有21人被控非告诉乃论的煽惑犯罪、妨害公务等罪。

太阳花学运共发生三件群众运动刑事案件，除323案外，“318攻占立法院”行动，北院3月底判黄国昌、林飞帆、陈为廷等22人均无罪；“411包围中正一警分局”案，去年底一审认定洪崇晏等四人侮辱公署，各判拘役30至80日，上诉二审中。

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