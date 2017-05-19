中韩关系现破冰 韩旅游业或回暖

（联合早报网讯）韩国媒体称，新任总统文在寅执政后，因“萨德”部署跌入低谷的中韩关系出现“破冰”迹象。韩国因之饱受冲击的观光旅游业有望回暖。

北京电视台旗下新闻网站“北京时间”今天（19日）援引韩国《每日经济》报道称，中国团体观光客开始重新考虑韩国行。中国某医疗器械企业为多达9000名员工提供团体旅游奖励，曾一度在“萨德”部署后将旅游目的地由韩国改为泰国。不过最近其第一批先行4000名游客又重新开始协调是否赴韩国旅游，并联系韩国旅行社方面咨询报价。

而大伤元气的韩国旅游业开始跃跃欲试，吸引中国游客赴韩旅游。参考消息网称，釜山市下月起将在中国北京、上海举办旅游说明会。釜山市还将携手中国当地旅行社，在7月推出釜山游特价、特色产品等，并出席在中国广州、昆明、深圳等地举行的国际旅游博览会。

据悉，赴韩中国游客锐减已给韩国不同行业带来损失。韩媒预测，韩国免税店销售额一年内可能会因为中国游客减半损失4万亿韩元（约合240亿元人民币），超过去年韩国免税店总销售额的三分之一；中国航线销量占比最大（19.5%）的韩亚航空今年第一季度的营业利润（263亿韩元）同比减少了26.6%；不少专门接待中国游客的旅行社面临倒闭危机，首尔市的酒店业一度展开低价竞争。

3月22日公布的一份报告显示，化妆品、免税店和旅游业是最容易受到中韩关系低谷影响的经济部门。免税店和旅游业收入将缩减117亿美元，韩国化妆品公司的损失总额将达到14.3亿美元。

澎湃新闻指，韩国近日派出前总理李海瓒作为总统特使访华，计划与中方就“萨德”问题和朝鲜半岛事务等交换意见。与此同时，韩国民主党议员朴炳锡14日率领韩国代表团参加了在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，并在当天会见中方高层领导人，被视为中韩关系回暖迹象。

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