辽宁政法委原书记苏宏章一审获刑14年

（联合早报网讯）黑龙江省哈尔滨市中级人民法院今天（19日）公开宣判中共辽宁省委原常委、政法委原书记苏宏章受贿、行贿案，对被告人苏宏章以受贿罪判处有期徒刑12年，并处罚金人民币200万元，以行贿罪判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑14年，并处罚金人民币200万元；对苏宏章受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

据央视网报道，经审理查明：2004年至2016年，被告人苏宏章先后利用担任中共辽宁省渖阳市委副书记，辽宁省委常委、政法委书记，辽宁省第十二届人民代表大会代表等职务上的便利，为相关单位和个人在案件处理、兴办学校、职务晋升等事项上提供帮助，非法收受他人财物共计折合人民币1996.8097万元。

2010年至2011年，苏宏章在选举辽宁省副省级干部、中共辽宁省委常委换届中，为获得推荐并当选辽宁省副省级干部、中共辽宁省委常委，直接或通过他人给予相关国家工作人员财物，共计折合人民币110.6949万元。

财新网报道指，2011年10月13日，十一届辽宁省委一次全会议选举产生辽宁省委常委会，时任渖阳市委副书记苏宏章以黑马姿态爆冷当选省委常委。

辽宁官场内部人士称，苏宏章是把当时组织上考察推荐的时任抚顺市委书记刘强“给差额掉了”，为了当选，他曾经给时任辽宁省委书记王珉送金条、现金、茅台酒等，后者被指对“辽宁省有关选举发生拉票贿选问题负有主要领导责任和直接责任”，于2016年3月被立案侦查。

2016年，辽宁官场因系列贿选案的曝光而持续震荡。据中央纪委监察部网站通报，辽宁贿选案中，955人受到查处，其中中管干部34人，除王珉与苏宏章外，辽宁省人大常委会原副主任王阳、郑玉焯等都因此“落马”。

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