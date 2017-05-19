上海迪士尼游客突破1000万人次

（联合早报网讯）上海迪士尼度假区今天（19日）宣布，度假区内的主题乐园——上海迪士尼乐园于近日迎来第1000万名游客，实现这一“千万级”的游客目标，历时不到11个月。

新华社报道，上海迪士尼项目是迄今为止中美合作最大规模的现代服务业项目。2016年6月16日度假区和乐园正式开门迎客，整个度假区包括一座主题乐园，以及配套的迪士尼小镇、两座主题酒店等。

上海迪士尼度假区总经理郭伟诚表示，度假区与日俱增的受欢迎程度和游客满意度，“使我们对乐园景点和娱乐演出需求的持续增长以及对中国旅游市场的蓬勃发展充满信心”。

早前，华特迪士尼公司董事长兼首席执行官罗伯特·艾格针对这个“千万级”的目标即将实现曾评价说，上海迪士尼度假区已经实实在在地成为中国国内旅游目的地，游客人数已超过当初最乐观的预测，乐园的表现也超出预期。

数据显示，由中外合作的管理方运营的上海迪士尼度假区，持续为上海及中国长三角地区发展旅游产业提供各类支持。从创造就业看，度假区从上海及全国各地招募了超过１万名演职人员，并间接创造了数千个旅游业和文化业的专业岗位。

“上海迪士尼的游客来自全国各地，甚至全球。游客具有流动性，本身具备辐射效应；而从产业链来看，迪士尼的主题乐园模式来到中国内地后，对全产业链提升服务品质、创新旅游产品都有好处。”上海财经大学旅游管理系教授何建民说。

专家认为，上海及长三角地区正在打造世界级的旅游目的地，上海迪士尼乐园在11个月内达到“千万级”游客目标，显示其作为长三角地区休闲旅游和文化旅游的新引擎作用。

今天也恰逢中国旅游日，上海迪士尼度假区当天还宣布将启动为期一个月的一周年庆祝活动，并将于6月16日在上海迪士尼乐园举办“奇妙一周年庆典时刻”活动，欢迎中外游客前来。

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