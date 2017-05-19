广东警方摧毁多个传播木马病毒犯罪团伙

（联合早报网讯）广东省公安厅今天（19日）在广州披露，近日，在中国公安部的协调指挥下，广东、北京、上海、江苏、贵州等省市警方同步展开“安网3号”专案收网行动，抓获以陈某、许某伟、桑某等为首的240余名犯罪嫌疑人，破获案件180余起，查获木马病毒程序130余个。

中新社报道，2016年9月，东莞警方接受害人江某报案称，其电脑中了木马病毒导致支付宝遭盗刷，损失人民币1372元。同时，东莞警方也接到支付宝（中国）网络技术有限公司报案称，公司在受理客户投诉时发现，有多名客户的支付宝账户被盗刷前存在异常登录的情况。

广东省公安厅将此案列为“安网3号”专案深入侦查。在支付宝公司及360、金山等互联网安全企业的配合下，专案组发现这是一起由陈某、许某伟、桑某等为首利用制售计算机木马实施网络盗窃的特大犯罪团伙案件，该团伙成员众多、结构严谨、层级分明，通过QQ等向受害人发送捆绑木马程序的文件，当受害人点击文件引致木马程序静默运行后，随即对用户屏幕监控、键盘记录、远程控制等方式窃取受害人网络金融账户、游戏账号等密码信息，最终实现盗刷受害人账户资金或变现交易游戏装备。

此外，相关犯罪团伙还利用向受害人手机植入木马程序等手段，拦截手机短信验证码，使其手机弹出伪装成微信重新登录的“钓鱼”界面，引诱受害人输入账号密码，接着再以安全验证为由，弹出支付密码的“钓鱼”界面，诱使受害人输入关键信息。在成功获取受害人微信登陆账号、微信支付的密码以及短信验证码后，对受害人的微信账号进行包括微信转账的任何操作。

该专案是广东警方首次组织对传播木马病毒程序违法犯罪实施跨省大规模行动。

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