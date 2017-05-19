习近平盼中韩关系早日回到正常轨道

（联合早报网讯）中国国家主席习近平对来访的韩国总统特使说，中韩关系目前正处于“关键阶段”，中方重视中韩关系，希望推动两国关系早日回到“正常轨道”。

中韩关系因韩国部署“萨德”反导系统而陷入低谷，随着韩国新总统文在寅上台，双边关系出现回暖迹象，韩国总统特使李海瓒的访华也因此备受关注。

据新华社报道，习近平今天在人民大会堂对来访的李海瓒说，中韩是近邻，两国建交25年来，双边关系实现了跨越式发展，中方愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解和尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，推动中韩关系早日回到正常轨道、实现改善发展。

他也强调，中方愿同韩国新政府就半岛无核化问题加强沟通，尽快缓和局势，争取早日重启对话协商。

李海瓒则转交了文在寅致习近平的亲笔信，并表示韩方“充分理解中方有关重大关切”，愿同中方加紧沟通协调，探讨妥善解决阻碍两国关系发展的问题。他形容，韩中双方在半岛核问题上有“相似看法和主张”，韩方愿同中方为实现半岛无核化、维护东北亚地区和平、稳定与安全共同努力。

李海瓒也是韩国国会议员、前总理，并被公认为是韩国的“知华派”。

习近平提到的中韩关系“正常轨道”，相信指的是萨德入韩前的双边关系。

仅在两年前，中韩关系一度达到前所未有的高峰，2015年9月，因韩国前总统朴槿惠不顾美国等盟国的反对，毅然到北京参加中国纪念抗日战争胜利70周年阅兵式，韩国一跃成为中国“仗义的朋友”。

但随着去年7月韩国为应对朝鲜核威胁而决定引进萨德系统，中韩关系迅速恶化。中国认为，萨德系统将使美国有效监视中国的导弹部署和发射情况，严重损害中国的安全利益，并为此对韩国进行了经济制裁。

不过，文在寅上任后的一系列举动，包括与同习近平进行了40分钟的电话交谈；韩国执政党共同民主党也已要求国防部立刻停止部署萨德系统，将此问题交由国会审议，韩国表出席中国主办的“一带一路”国际合作高峰论坛，则凸显韩国新政府修补中韩关系的努力。

李海瓒今天乐观形容，韩中关系“潜力巨大，前景广阔”。

中国国务委员杨洁篪今天也会见李海瓒。他表示，文在寅此次派特使访华，体现出他对中韩关系的高度重视，双方应落实两国元首共识，推动中韩关系“重回健康平稳发展轨道”。

杨洁篪也重申，希望韩方尊重中方重大利益关切，妥善解决萨德问题，为中韩恢复互信和未来两国关系顺利发展创造条件。

据新华社报道，中共中央对外联络部部长宋涛今天也在北京会见了李海瓒。

不过，尽管首尔近期对解决萨德问题作出了积极表态，中方舆论普遍认为，萨德系统已基本完成安装，美国绝对不会轻易撤走，中韩之间的根本矛盾一时也难以消除。有评论形容，对于韩国态度的转变，“既不能盲目乐观，也不能视而不见。”

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