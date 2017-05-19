调控楼市 中国政府限制房企海外发债

（联合早报网讯）中国大陆有实力的房地产商一直以来都青睞海外发债融资，但随着政府对楼市调控的收紧，房企海外发债也不那么容易了。

根据彭博社报道，中国政府为抑制房地产企业过度举债，一调控之手已伸向了转道境外市场发行美元债融资的中资房企。来自七家银行与券商参与债券发行的人士表示，自二季度以来一直未收到国家发改委对地产以及城投海外发债的批复，目前已启动发行的部分地产商海外发债是二季度以前批复的。

工银国际研究部副主管涂振声受访时说：“我们已看到近来数周相关的发行有所放缓，如果情况属实，这是监管层进一步遏制房地产的措施，并影响短期中资美元债的发行节奏。”

香港《文汇报》报道称，大陆楼市调控去年起收紧。去年下半年中国政府就已採取措施，减缓房地产开发商在境内证交所市场发行公司债。境内受阻转道海外，这导致今年第一季出现一波海外发行美元债券热潮。

据彭博数据显示，今年一季度，中资房地产企业发行的美元债规模为106亿美元，创有纪录以来最大单季度发行额。其中单是3月份就发行了57亿美元，也是纪录以来最大单月发行额。

随后在监管收紧的情况下，4月发行额明显下降至9.25亿美元，二季度目前发行额仅为17亿美元。

法国兴业银行经济分析师黄舒表示，官方这一举措的主要动力是为了收紧房地产市场，最近数据显示中国楼市涨势仍有韧性。“整体来看，经济增长势头良好，当局有信心进一步收紧政策。”

另有分析师表示，相信评级B的企业最容易面临流动性问题，由于现在境内和境外债市融资的大门都已关闭，他们只能回到在岸市场去寻求其他的更高成本的融资渠道。

不过，虽然美元信贷供应收紧，大陆开发商还有银行贷款等其他选择。世茂和龙湖地产上周表示，他们已经获批在境内银行间同业市场发行中期票据。

评级机构穆迪也表示，今年大陆房地產开发商的再融资风险并不大，因房屋销售的繁荣仍给其资金流动性带来有力支撑，这些公司所发债券到期的高峰是2018年。

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