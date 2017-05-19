中菲就南中国海问题展开首次双边磋商

（联合早报网讯）中国与菲律宾高官今天“坦诚、友好”地就南中国海问题展开首次双边磋商，但没有对解决具体问题达成共识，也没有宣布展开油气开发等实质合作。受访学者认为，这让人难以对双边磋商机制感到乐观。

同日，菲律宾总统杜特尔特对外“爆料”称，中方警告如菲律宾坚持在南中国海争议海域钻油，中国将向菲律宾开战，这个举动为中菲友好解决南中国海分歧进一步蒙上阴影。

中国副外长刘振民今天和菲律宾驻华大使罗马纳（Jose Santiago L. Sta. Romana）在贵阳举行中菲南中国海问题双边磋商机制首次会议。

根据双方在约三小时的会议后发表的联合声明，双方就共同及各自关切的涉海问题交换了看法，同意进一步探讨处理问题的“双方都能接受的方式”，并就推动下阶段海上务实合作、建立技术工作组等事宜进行了讨论。

罗马纳在会后接受媒体访问时说，首次会议“非常良好”，在“非常坦诚和友善”的氛围中进行。他表示，菲方在会上提到南沙群岛、黄岩岛、仲裁案以及菲律宾渔民等敏感议题，“但没有在某一议题停留太久，没有（把观点）强加于中方”。

他解释，双边磋商机制存在的目的，就是为了让双方拥有可以讨论争议性议题的平台，但由于领土主权、仲裁案等棘手问题需要时间解决，所以双方目前要做的是尝试创造条件，建立互信和信心，巩固双边关系的基础，以便问题最终能获得解决。

广州暨南大学东南亚研究所副教授张明亮接受《联合早报》访问时表示，双方在会后没有宣布对黄岩岛等具体问题达成共识，“这意味中菲的分歧还是比较大”。

张明亮指出，联合声明也没有提到油气等领域的新合作，可见首次磋商会议或许没有实质成果。他也注意到联合声明也没有提及仲裁案，这可能难以被菲律宾的传统政治精英所接受，“会议可能在菲律宾国内会有反弹”。

刘振民昨天在记者会上说，双边磋商机制的意义在于，中菲就南中国海问题分歧的处理回归双边轨道。

菲律宾2013年把南中国海问题提到常设仲裁庭，使两国关系陷入紧张，这个局面在去年6月杜特尔特上台才好转。杜特尔特去年10月访问北京时，与中国国家主席习近平就成立双边机制达成共识。会议每六个月在中菲两国交替举行，下一次会议预定于今年年底前在菲律宾举行。

另一方面，刘振民今天也与亚细安高官举行磋商会议，双方同意制定中国—亚细安战略伙伴关系2030年愿景，通过加强产能合作、人文交流等方式，提升双边战略伙伴关系。

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