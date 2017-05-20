四川眉山发现飞机残骸 初步确认来自"飞虎队"

（联合早报网讯）5月17日，眉山市青神县村民，在岷江河滩打捞出部分飞机残骸，后交当地县文管所保管。

据华西都市报报道，5月19日，华西都市报-封面新闻记者从青神县文物部门证实，这些残骸初查系“飞虎队”飞机残骸。

目前，当事水域已禁止船只进入。

记者在青神县文管所看到，整个疑似飞机的残骸长约1米，宽约0.6米，一面由铆钉结构连接，另一面则分布有电线等物，残骸或因重物挤压现已变形，且有明显的烧毁痕迹，但在细微处仍可以看到印着“24S-T AICI AD 24S”的字母与数字的编码，在残骸的其他位置也发现了数字和图幅标识。

经初步鉴定，青神县文物保护管理所认为，这些残骸可能为抗战时期援华美军“飞虎队”军用飞机残骸。在青神县一直流传着一个说法，那就是抗战时期美军“飞虎队”飞机曾坠落青神，当年还也引起全城轰动。而在《青神县志备征录》中，也曾有一架从新津飞往青神的飞机，坠毁于青神的记载。

青神县文管所相关负责人表示，目前，疑似飞机残骸现暂存于青神县文物保护管理处，青神县文管所已将此事上报上级文物管理部门，金属片的真实身份以及背后的故事，还有待进一步确定。

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