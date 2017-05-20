中国11家央企人事调整 中石油中石化等副总变动

（联合早报网讯）据国资小新报道，中国11家央企进行人事调整，中石油中石化等副总经理出现变动：

中国石油：

免去沈殿成、赵政璋的中国石油天然气集团公司党组成员职务。同意侯启军、段良伟、覃伟中为中国石油天然气集团公司副总经理人选，试用期一年（自2017年3月至2018年2月）；沈殿成不再担任中国石油天然气集团公司副总经理职务；赵政璋不再担任中国石油天然气集团公司副总经理职务，退休。

中国一汽：

任命王国强、邱现东为中国第一汽车集团公司副总经理，试用期一年（自2017年3月至2018年2月）；免去金毅的中国第一汽车集团公司副总经理职务，退休。王国强、邱现东任中国第一汽车集团公司党委常委；免去金毅的中国第一汽车集团公司党委常委职务。

东风汽车：

同意杨青、安铁成为东风汽车公司副总经理人选，试用期一年（自2017年3月至2018年2月）；童东城、欧阳洁不再担任东风汽车公司副总经理职务，退休。杨青、安铁成任东风汽车公司党委常委；免去童东城的东风汽车公司党委常委职务。

中国海油：

同意徐可强为中国海洋石油总公司副总经理人选，试用期一年（自2017年3月至2018年2月）。

中国石化：

同意凌逸群、刘中云、李勇为中国石油化工集团公司副总经理人选，试用期一年（自2017年3月至2018年2月）。

神华集团：

同意王树民为神华集团有限责任公司副总经理人选，试用期一年（自2017年4月至2018年3月）。王树民任神华集团有限责任公司党组成员。

鞍钢：

同意景奉儒、邵安林、段向东为鞍钢集团公司副总经理人选，试用期一年（自2017年4月至2018年3月）。景奉儒、邵安林、段向东任鞍钢集团公司党委常委。

中国华能：

任命黄永达为中国华能集团公司董事。黄永达任中国华能集团公司党组副书记。同意邓建玲为中国华能集团公司副总经理人选。邓建玲任中国华能集团公司党组副书记。

中国中车：

徐宗祥不再担任中国中车集团公司副总经理职务。

中国建材：

提名徐卫兵（女）为中国建材集团有限公司总会计师人选，不再担任中国建材集团有限公司副总经理职务；武吉伟不再担任中国建材集团有限公司总会计师职务。免去武吉伟的中国建材集团有限公司党委常委职务。

中国华电：

邓建玲不再担任中国华电集团公司副总经理职务。免去邓建玲的中国华电集团公司党组成员职务。

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