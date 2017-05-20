台中监提五不 扁回：“一个没有”

（联合早报网讯）台湾前总统陈水扁昨晚出席凯达格兰基金会募款餐会，不理台中监所提出的“五不”原则，直接进入会场，并通过录影致词，大谈政治，对此，资深媒体人黄暐瀚表示，中监提“五不”，阿扁用“一个没有”回应，那就是“没有在怕”。

据中时电子报报道，台中监昨以“不进入活动会场，不上台、不演讲、不谈及政治、不接受媒体采访”的五个原则，同意陈水扁参加募款餐会，但扁仍然踩线，黄暐瀚表示，阿扁“五不红线”一次全部踩光没在怕，就看中监敢不敢抓。

黄暐瀚细数自2015年1月6日阿扁踏出狱外“重获自由”以来的情况，从一开始手抖、不能行、看起来是个病人，到后来被“面包师黄士福”拍到公园散步的影片、为女儿诊所剪彩并中气十足的发表演说，黄暐瀚更详述此场演说，当时市长、立委、前部长，以及几位想选下届台南市长的拟参选人们都站在扁的身旁，如此政治的政治活动，阿扁不但去了还公开演讲，中监依旧无声无息，哪担心还会“入狱回监”?

黄暐瀚说，尤其现在蔡英文民调只剩三成，在统派对她没有爱、中间选民又不肯相挺的情况下，独派的三成正是最后的基本盘，认为蔡怎么可能敢在这时候强力执行规定，将阿扁重新发监?

黄暐瀚最后罗列当年法务部所开出的“保外医治”申请的六项要件，包括“短期将死”、“无法自理生活”、“肢体障碍严重”以及“随时有致死危险”，他反问，现在的阿扁，有像这些情况吗?

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅