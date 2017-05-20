广州今年新房销售四万套仅用130天

（联合早报网讯）截至5月10日，中国广东省广州市今年一手住宅网签达40185套。据网易房产数据，今年是2010年以来，广州新房突破四万套耗时最短纪录，用时130天，比2016年还要提早8天。

据财新网报道，2017年广州楼市开局火爆。根据房王网数据，今年1月至3月，全市一手住宅成交套数分别为6844套、7053套、16288套。其中3月份的成交量创下广州近7年来单月成交最高纪录，亦是广州楼市历史上成交第二好的月份——2010年10月，在广州楼市限购政策出台的当月，单月成交量“井喷”至16759套。

过热的楼市迎来两轮调控。3月17日，广州宣布：限购方面，单身人士限购一套住房；非本市户籍购房的社保门槛由三年提高至五年；限贷方面，二套房开始“认房又认贷”。3月30日，调控再次加码，颁布“限售令”——不动产满两年之后才可交易。（详见财新网报道《广州颁布楼市“限售令” 住宅证满两年才可转让》）

随后广州楼市进入“速冻”阶段。房王网数据显示：广州4月一手住宅成交量为8051套，环比实现“腰斩”。而在“五一”小长假期间——4月29日至5月2日，广州共网签994套，同比下跌亦超四成。

广州中原研究院认为：政策主要针对投机投资客户，而现时市场主体为刚需客群，政策对其心理预期有一定影响，但购房的迫切需求仍然真实存在。

中国国家统计局于5月18日发布的《2017年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况》显示：广州4月新建商品房价格环比上涨1.4%，继续领跑15个热点城市。

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