留学生不满试题丑化中国 澳大学撤回测验并道歉

（联合早报网讯）澳洲墨尔本蒙纳士大学一份小测验试题被部分留学生指丑化中国，校方最终撤回试题，并就这情况表示“毫无保留的道歉”。

据明报报道，蒙纳士大学人力资源管理课堂的一次小测试，10条问题中有一半都与中国有关，其中包括：

Q6. 有俗语说，在中国，政府官员只有在____的时候才会说真话：

正确答案：D 当他们喝醉或者马虎时

有中国留学生认为这些形容跟他们生活了20几年的地方并不适合。中国驻墨尔本总领事馆教育组工作人员表示，收到学生反映情况，并已向校方表达关注，要求他们调查，认真妥善处理。

留学生高崧向中国大陆媒体指出，试题中的“俗语”是来自教科者，当中的参考材料则来自香港媒体2003年的文章，文中讲述深圳对于1432名国家干部的调查，发现他们大多数时候都不能告诉同事和公众真相，因害怕说出真话会冒犯更高级别的领导干部，断送自己的政治生涯。

但高崧认为，现在中国的发展可以说是日新月异，学校用2003年的观点教导学生去看现今的中国，显然是不客观及不准确的，而校方有规定，参考文献必须使用最近5至10年的。

校方昨日就事件作出回应，该校商学院教育副院长Robert Brooks在给学生的电邮中表示，试题中的一些问题令人不满，也不代表大学的观点，他们将立即撤回这个测验。

而校方提出处理方法，包括暂停出题老师的工作、进一步调查更多涉及此观点的材料等。商学院院长Colm Kearney在电邮中则指，对发生这种情况表示毫无保留的道歉。

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