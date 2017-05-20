山西机场周边铁路沿线将禁用无线电遥控飞行器

（联合早报网讯）山西省十二届人大常委会第三十八次会议表决通过《山西省无线电管理条例》，该条例将于今年9月1日起实施。其中，条例明确规定，禁止在机场周边、铁路沿线等区域内使用无线电遥控飞行器。

据央视网报道，随着无线电技术的应用，人们生活中遇到的无线电干扰问题越来越多，非法发射无线电波干扰飞机安全飞行、公众移动通信频率使用等问题，受到社会关注。

为保障无线电导航、通信等业务安全运行，防止有害干扰，《条例》明确规定，禁止使用移动通信基站设备窃取通信终端信息，扰乱公众移动通信秩序。禁止使用卫星电视干扰设备和非法设置的广播电视发射设备。禁止在机场周边、铁路沿线、电力线路、危险化学品储存等保护区域内使用无线电遥控飞行器。

针对电磁辐射污染日益严重问题，《条例》中作出了防止电磁辐射污染的内容，其中，在居民区、学校等人口密集区域设置、使用固定无线电台(站)的单位，应当对无线电台(站)的电磁辐射进行检测，并向社会公布检测结果。公民、法人或者其他组织对检测结果有异议的，可以向环保主管部门投诉。

《条例》规定，任何单位和个人不得擅自使用无线电频率，不得对正常开展的无线电业务造成有害干扰，不得利用无线电设备进行违法活动。销售者擅自为销售的无线电发射设备设置频率的，由无线电管理机构予以警告；情节严重的，并处一万元以上三万元以下罚款。

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