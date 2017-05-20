外媒：中国新型武装直升机可摧毁全球最强坦克

（联合早报网讯）英媒称，中国推出了一款国产武装直升机，据说能够摧毁世界上最强大的坦克。

据参考消息网援引英国每日邮报网站报道，中国正力争扩大它在全球军用直升机市场的影响力，而有“黑旋风”之称的直-19E双座直升机，正是专门针对国际市场而打造的。

据报道，直-19E是一款轻型专用武装直升机，于2015年9月8日首次公开亮相，并于18日在位于中国东北的哈尔滨首飞成功。

报道称，这款直升机具有在全天候、复杂战场环境和野战保障条件下遂行对地攻击、对地火力支援和对空作战等多种任务能力，具备“卓越的作战性能”。这款直升机据说配备了多管火箭发射器，可以在很短的时间里把十几枚火箭弹发射出去。

据报道，直-19E上挂载的四枚空对地导弹才是这款直升机的大杀器。这些导弹能够摧毁目前世界上最先进的主战坦克。此外，据报道，这款直升机的抗坠毁座椅上安装了防弹装甲，可以抵挡12毫米机枪的攻击。

中国媒体尚未公布直-19E的关键数据或售价，但据报道，它的最大起飞重量达到4.25吨。直-19E据说是直-19武装直升机的改进版。后者长12米，高4.01米，最大起飞重量4.5吨，巡航时速245公里，最高时速305公里，航程达到800公里。

报道称，直-19E可用于摧毁坦克和其他地面目标，并且同样适用于为地面部队提供空中支持或防御其他低空飞行目标。

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