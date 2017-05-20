“校友首富”史玉柱向浙大捐五千万 援建数学楼

（联合早报网讯）5月20日，浙江大学120周年校庆前夕，中国巨人集团向浙江大学教育基金会捐资5000万元，支持浙大数学科学学院新大楼建设，该大楼将被命名为“巨人数学大楼”。

据澎湃新闻网报道，巨人集团董事长史玉柱1984年本科毕业于浙大数学系，在去年发布的《胡润百富榜校友会特别报告》中，他以540亿元财富列浙大校友“首富”。

“这份榜单的数据不完全准确，但能作参考，浙江大学有38位校友进入“富豪校友”前100位，是全国大学中最多的。”浙江大学党委书记、教育基金会理事长金德水在捐赠仪式上说。

“巨人集团一直在做公益，但以前的规模是百万级的，这是第一次做到五千万的规模。因为我以前觉得先专心做企业，公益可以等退休后做；现在想法变了，我们是改革开放的受益者，有责任为社会多做点事，尤其是教育，而且不能等退休。”史玉柱在捐赠仪式上表示。

他告诉澎湃新闻，做数学方面的公益特别有意义，“不光因为我是数学系毕业的，还因为未来是大数据、人工智能的天下，而大数据、人工智能的基础就是各种算法、统计学、概率论，数学会深刻改变人类生活。”

随着浙大校庆临近，已有多位校友向母校捐赠：20位浙大企业家校友出资设立浙大校友Z20基金，首期规模10亿元；浙江通策控股集团有限公司董事局主席吕建明承诺10年捐赠2亿元。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅