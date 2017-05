11国提案邀台参与世卫大会 将提交审议

(联合早报网讯)世界卫生大会(WHA)于5月19日发布,已收到贝里斯、马绍尔群岛、诺鲁、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、圣克里斯多福及尼维斯、圣文森及格瑞那丁、索罗门群岛、史瓦济兰与吐瓦鲁等11国提交的建议,要求将“邀请台湾作为观察员参加WHA”一项列入议程。大会根据议事规则,将此项补充议程项目建议提交给总务委员会审议。

据自由时报报道,第70届WHA将于下周一开幕,台湾今年并未获邀参与大会,卫福部长陈时中将在瑞士时间20日抵达日内瓦,预计将举办多项双边会谈、多边会议与专业技术会议,以密集的实质交流降低无法进入大会造成的冲击。

同时在大会内,政府也洽请友邦为台提案,要求大会将“台湾以观察员身分参与世界卫生大会(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)”一案列入议程。WHA于5月19日发布公告,表示干事长已收到多国提案,包括5月8日来自贝里斯、5月12日来自马绍尔群岛、5月11日来自诺鲁共和国、5月15日来自尼加拉瓜共和国、5月11日来自帛琉、5月9日来自巴拉圭、5月11日来自圣克里斯多福及尼维斯、5月8日来自圣文森及格瑞那丁、5月10日来自索罗门群岛、5月8日来自史瓦济兰王国与5月11日来自吐瓦鲁等国的建议提案,要求将该案列入补充议程项目。

WHA表示,根据《世界卫生大会议事规则》第12条,现在将这项补充议程项目建议提交给总务委员会审议。若最后大会增加此项补充议程,也会随此项建议并同分发相关补充文件。该项公告在注脚中补充说明强调,此项建议提案的标题以提案原文印发,内容并不代表世卫组织秘书处的任何意见,更强调WHO的用语为“中国台湾”(Taiwan, China)。

