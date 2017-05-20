柯文哲：扁生活能力差 谈政治却精明

（联合早报网讯）台湾前总统陈水扁出席凯达格兰基金会募款餐会，遭质疑违反中监“五不原则”。台北市长柯文哲今天说，陈水扁在医学上是有趣个案，他生活能力很差，但讲到政治，奇怪怎么这么精明。

据自由时报报道，陈水扁昨天北上参加凯达格兰基金会餐会活动，陈水扁仍拄着拐杖步入活动场地，在主桌就座，遭外界质疑是否违反台中监狱“五不原则”（不得进入活动会场，不上台、不演讲、不谈及政治、不接受媒体采访）。

柯文哲今天出席活动，会后媒体询问，为何昨天与陈水扁同台？柯先回应“没有同台”后强调，不管陈水扁昨天有没有到场，自己原本就会参加，但晚上7时30分就离开。

“陈水扁在医学上是个有趣的个案”，柯文哲举例，如果一个世界级的钢琴专家，到了70岁时已经失智，连瓦斯炉都开不了怎么可能还弹钢琴，因此陈水扁是个有趣的案例，陈水扁生活很差，但讲到政治，会让人觉得，奇怪了怎么这么精明。

至于是否认为陈水扁已违反中监五不原则？柯说，这个问题不适合在媒体联访时多做表示，但他昨天也在思考这个问题，应该要怎么回答。

柯文哲说，公元1981年6月27日，中国共产党通过“关于建国以来党的若干历史问题的决议”，里面曾提到，面对问题是解决问题的第一步，因为你不解决问题，常常就被问题解决，所以这个问题拖下去不是办法。

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