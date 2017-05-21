英媒称中国老人面临养老难：好养老院收费贵数量少

（联合早报网讯）在北京，每天进入80岁的老人超过100人；目前60岁以上的老人突破300万人，几乎相当于意大利罗马一个城市的人口。

据参考消息网引述路透社报道称，而这仅仅是未富先老、人口加速进入老龄化的中国一个现实写照。如何应对老龄化社会的到来，激发社会资本对养老领域的投入热情并建立中国目前最佳的养老模式，是一个涉及经济和社会领域的难题。

报道称，根据中国国家统计局数据，截至去年末，中国60周岁及以上人口达23086万人，占比达16.7%，其中65周岁及以上老人达15003万人，占比10.8%。

对于人口大国的中国，尽管人口基数庞大，但随着老龄化社会的加速到来，人口红利的消失，三期叠加的经济下行周期以及传统领域产能过剩压力的现实，如何吸引社会资本投入到缺口巨大的养老产业，更需要政策的引导。

报道称，只是在中国的诸多大中城市，当高昂的房价在抹杀着年轻人的创业梦想时，要吸引更多社会资金加入微利的养老产业无疑更需要政策的智慧。

此外，人均收入的制约也是一个硬伤。对中国大多数地区的老年人而言，工资或许根本就不够支付养老院费用。

据国家统计局数据，2016年全国居民人均可支配收入23821元。报道指出，如何让中国的老年人都能够老有所养，并能有尊严和快乐地生活，绝非易事。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅