楼市调控加码两个月：房价回落，住宅“只租不售”成为趋势

（联合早报网讯）今年3月以来，一场楼市调控席卷全中国，已有接近60城出台170余次调控政策抑制房价过快上涨。

据澎湃新闻报道，伴随着一系列调控措施多管齐下，来自多个城市的官方数据显示，今年4月，新房价格已经开始有所回落，而“面粉贵过面包”的情况也在各项土地新政落地后开始见效。

以深圳市为例，深圳作为领涨全国房价的一线城市，在调控政策下，深圳新建商品住宅价格环比已连续多月下跌。

打响最新一轮楼市调控的城市则为北京。自今年3月17日以来，北京市已经连续出台了多项楼市叠加政策促进房地产平稳健康发展，包括认房又认贷、非普通二套房首付提至八成、限购“商住房”、住宅平房纳入限购范围等多项严厉措施。在业内看来，北京调控启动了“打补丁模式”，政策连发主要是为了堵炒房漏洞。

在楼市调控上，要求开发商住房建成后只租不卖或将成为一种新的模式。

今年5月11日，江苏省苏州市挂牌出让的地块中要求开发商按比例自持地块。该地块要求计容建筑面积的50%可分割销售，其余50%不可分割销售且不得分割转让并只能用于租赁。这也意味着，50%不可分割销售的部分需要开发商自持。

在此之前，多地也已开展了类似做法。据澎湃新闻不完全统计，截至目前，包括上海、北京、天津、广州市等城市实行住宅自持模式。

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