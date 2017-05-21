吴敦义：对2018参选县市长人选已有想法

（联合早报网讯）台湾前副总统吴敦义昨天当选国民党下一届党主席，对于外界关切2018大选布局。吴敦义今天表示，各县市有哪些有潜力、有能力参选的人，都在他脑海里有相当程度的熟悉，但他现在不能，也不应该、不必要去讲谁要去选，党有党的规矩跟程序，一定要经过这个程序。

据中时电子报报道，吴敦义指出，国民党在2007、2008横扫立院，把民进党打到剩27席，把李登辉的台联党席次归零，就是因为提名审慎，大公无私且考量周延，评估参选人的能力、经验、品德、操守还有致胜的可能性，结果几乎是狂胜。因此他认为现在不适合去谈人选，要到适当时机才会推出适当人选。

对于外界传言前总统府秘书长曾永权将接任国民党秘书长，吴敦义竞选办公室组织部执行长李哲华则将接任主发会主委。吴敦义表示，“通通没有这件事。”

吴敦义说，网络最近出现奇怪的2020不分区名单，结果名单内容都跟现在的中常委一样，不知道出自网络上哪个名家之手，“那种是狂想曲。”

吴敦义今天拜访同样参选党主席的前北农总经理韩国瑜与前立委潘维刚，吴表示，拜访其他候选人的行程也陆续在安排，副主席郝龙斌与前首席副主席詹启贤因行程缘故，必须礼拜一才能拜访，至于主席洪秀柱的拜会，双方仍在洽谈时间。

媒体询问是否上任后安排洪秀柱回党中央服务，吴敦义表示，那是不可能的事情，当过主席的人之后只有两种称呼，一种是前主席，一种是荣誉主席，“你有看过当过总统的人又回总统府服务吗？”

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