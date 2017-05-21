复电习近平未提“一中各表”？ 吴敦义：有原汤原味

（联合早报网讯）中共总书记习近平昨晚在前副总统吴敦义确定当选国民党主席后致贺电，吴敦义稍晚也复电。外界质疑吴敦义的贺电只提“九二共识”，未提“一中各表”。

据联合新闻网报道，吴敦义今天表示，他在复电中特别指出，在1992年双方达成“两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的涵义，双方同意用口头声明方式作各自表达”的共识基础上，历经多年努力，推动制度化协商，签署多项协议，从紧张对立到和平发展，成效有目共睹，这就是表现出“九二共识，一中各表”的原汤原味，而不是简化为“九二共识、一中各表”八个字。

吴敦义并在复电中指出，展望未来，期盼国共两党持续深化“九二共识”，推动两岸和平制度化。

蓝营熟悉两岸事务人士指出，吴敦义复电中指出的和平制度化，并不尽然要与和平协议划上等号，推动两岸和平制度化，主要是对民进党目前执政两岸僵局，希望重回和平发展的轨道。

至于习近平去年对洪秀柱称“您”，这次对吴敦义称“你”，相关人士指出，称您是比较特殊，一般是称你，但两党电文往来，不必要在这上面特别作文章。

大陆国台办发言人安峰山今天表示，盼国民党继续坚持“九二共识”、坚定反对台独，国共两党在共同政治基础上把握两岸关系和平发展正确方向。

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