官媒首次证实：新建的第81集团军隶属中部战区陆军

（联合早报网讯）据澎湃新闻报道，随着“脖子以下”军改的深入展开，解放军将原来的陆军18个集团军调整为13个集团军。调整后各集团军的信息也陆续披露。

中国央视新闻频道《朝闻天下》栏目5月21日报道，日前，中国首支维和直升机分队在驻地举行出征誓师大会。这支直升机分队由中部战区陆军第81集团军某陆航旅为主组建。

上述官方媒体首次证实，新组建的陆军第81集团军隶属于中部战区陆军。

此前，中央电视台《军事报道》5月2日晚的报道显示，原任东部战区陆军政工部副主任的方永祥已担任新调整组建的第81集团军政委。

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