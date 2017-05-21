林郑：组班有难度 新班子难保证有一半女性

（联合早报网讯）香港候任行政长官林郑月娥今天接受电台访问时表示，虽然组班是有难度，但进度良好，有信心组成有心有力的班子。

据星岛日报报道，林郑月娥表示，筹组新班子进展良好，至于是否会邀请泛民成为班子成员，她指最重要人选是有心有力有承担，以及与她理念一致，不是太紧张政治立场，有信心最终公布的问责团队都是有心有力实干型团队。 但现时难以保证班子内有一半女性，希望找到不同政治立场的人加入政府。

她又认为，一定要靠沟通修补社会撕裂，大家都要放低成见和调换角色，当选至今对相关工作感觉正面。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅