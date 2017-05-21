陈茂波：香港公司参与“一带一路”建设绝非空谈

（联合早报网讯）香港财政司长陈茂波更新网志，分享上周以代表团身份，到北京参与一带一路国际合作高峰论坛。他表示，不少人仍觉得一带一路很遥远，认为这只是政治口号，不能为香港带来实际益处，但他认为，香港公司参与一带一路建设绝非空谈，举例近年香港公司在东南亚、南亚、中亚，以及中东和中东欧多地均参与了不少基建和发展项目，包括机场、铁路、公路、跨海桥梁、港口和码头、供水和排污、能源项目、城市规划等，累积了不少经验。

据明报报道，陈茂波又指，政府层面也会继续加强和一带一路沿线国家的联系和合作，去年5月政府和贸发局举办了一带一路高峰论坛，计划今年9月再次举办。

他又指，贸发局同时亦会继续在其主办的研讨会和博览会中加入一带一路环节，透过政府驻海外的经贸办等网络，推广香港在金融、投资、专业服务、贸易、物流、文化、创意、创新和科技等方面，所能够发挥的独特的“超级联系人”作用，为香港开拓更多商机。

发展局长马绍祥亦于网志指，一带一路机遇处处，如近年香港建筑公司拥有多项参与不同地方基建和发展项目的成功例子，包括：新加坡、印度、沙特阿拉伯、迪拜等地的公路、铁路、机场、商业和住宅工程，因此，推动一带一路建设切切实实已有成功的例子，绝非空谈。

他又指，相信一带一路肯定会为香港建造业带来大量区域性及国际性的发展机会，“机遇当前，香港人没有理由‘走宝’”，政府会继续争取与中央及多国领导加强合作，实现共赢。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅