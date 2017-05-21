青海启动“太极拳月”呼吁促进传统武术发展

（联合早报网讯）21日，青海省启动“太极拳月”宣传展示活动，在主会场西宁市中心广场，约400位太极拳爱好者共同表演各式太极拳，主办方呼吁以此促进中华传统武术运动的普及与发展。

据中新网报道，当日，在西宁市中心广场，约400位太极拳友共同表演集体四十二式太极拳、集体武式四十六式太极拳、杨氏八十五式太极拳、陈氏综合太极拳，以及太极功夫扇。

青海省武术协会太极拳研究会会长王亚南介绍，本次除了在西宁设立主会场外，还将在该省大通、乐都、湟中、互助等地设立分会场，预计将有上千人表演各式太极拳。

“希望我们通过常年健身锻炼，涌现出一批健身达人、健身榜样及健身故事，吸引更多人加入到健身锻炼的行列中。”王亚南说。

王亚南说，举办青海省“太极拳月”宣传展示活动，希望以此促进青海省中华传统武术运动的普及与发展，吸引全社会关注太极拳，调动全民健身氛围。

“希望各级各类体育运动协会，能广泛联系群众，发挥示范引领及推广普及作用，拓展全民健身渠道，打造全民健身品牌，吸引更多百姓，特别是青少年加入到‘我运动、我健康、我快乐’的全民健身行列中。”青海省体育总会副秘书长李建明说。

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