大陆两岸问题专家：国共两党坚持共同政治基础非常重要

（联合早报网讯）中国大陆多位台湾问题专家21日接受中新社记者采访时表示，在当前两岸关系复杂形势下，国共两党坚持共同政治基础非常重要，方向决定前途，双方应朝着同为中华民族伟大复兴奋斗的目标努力。

据中新社报道，中国社科院台研所副所长朱卫东表示，中共中央总书记第一时间对国民党新主席的当选表达祝贺之意，这也是国共两党的惯例。此次贺电内容突出了三个“强调”：一是重申要坚持共同政治基础，在新形势下，特别强调反对“台独”的坚定性；二是强调把握两岸关系和平发展“正确方向”的极端重要性，方向决定前途，形势越复杂方向越重要；三是强调双方“同为中华民族伟大复兴而奋斗之”。

上海国际问题研究院特聘研究员、海峡两岸关系法学研究会副会长周志怀指出，贺电反映出大陆希望国共两党在坚持“九二共识”，反对“台独”的共同政治基础上，继续引领两岸关系发展。

他强调，从2008年到2016年，国共两党在共同政治基础上一起合作，为推动两岸关系和平发展发挥了重要作用。当前形势下，国共两党继续坚持共同政治基础非常重要，牵涉到两党如何进一步合作，为两岸同胞谋福祉。

上海台湾研究所常务副所长、《台海研究》主编倪永杰指出，函电往来是国共双方一个及时紧密的互动。贺电除表达祝贺外，也希望国民党在两岸关系中继续发挥引领作用，坚持“九二共识”，坚定反对“台独”，带领台湾民众共同为中华民族复兴而奋斗。

吴敦义在复电中指出，期盼两党持续深化“九二共识”，推动两岸和平制度化。倪永杰认为，深化“九二共识”，双方应该就两岸同属一个中国有更多明确、务实的表述，不能突出有歧意的部分。而两岸和平制度化，对两岸关系发展非常重要。

周志怀表示，推动两岸和平制度化，两岸双方应该共同努力。希望吴敦义在未来四年，研究两岸和平协议的可能性，探讨如何“搭积木式”地往前推进两岸和平制度化，这对两岸民众福祉有积极意义。

朱卫东说，期盼国民党在两岸关系上把握正确方向，不要偏离“九二共识”。如果国民党不能坚持“九二共识”，那就是在向民进党的路线靠拢，“对于岛内来说，有了一个民进党，还需要一个山寨版的民进党吗？”

他特别指出，吴敦义曾引用北宋政治家王安石的诗句“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层”，这句诗也反映出领导人要站得高、看得远，要以民族复兴为依归。希望新当选的吴主席把握方向，再创两岸、两党关系新的发展。

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